Важное 13 декабря 2022, 19:31 Россия защитит своих героев — Путин Президент Путин: Россия никому не позволит очернить своих героев РИА «Новости»

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Россия никому не позволит оболгать своих национальных героев, заявил президент Владимир Путин. Страна будет их защищать, сообщил ТАСС.

Глава государства выступил с видеообращением по случаю 75-летия Российского общества «Знание». Владимир Путин выразил надежду, что вклад объединения в развитие общества будет расти. Президент подчеркнул, что это касается и защиты правды о наших предках, героях и всех, кто сражается за страну.

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«Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», — подчеркнул Путин.

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Ранее глава государства утвердил список поручений, составленный после встреч с российскими историками и представителями традиционных религий страны. Владимир Путин призвал правительство принять меры, направленные на популяризацию отечественной истории и фольклора. Президент отметил, что они должны отвечать и соответствовать традиционным ценностям. В начале ноября он обратил внимание, что герой западных комиксов Бэтмен известнее русских богатырей.