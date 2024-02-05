Власть 05 февраля 2024, 12:53 Россия защитит незаконно арестованные активы Песков заявил, что Россия будет защищать незаконно арестованные активы Unsplash

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Российская сторона будет защищать незаконно арестованные активы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Решения об изъятии активов РФ будут «глубоко незаконными», отметил официальный представитель Кремля.

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«Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы», — подчеркнул Песков.

Изъятие российских активов подорвет основы мировой экономической системы. Запад это понимает, добавил Песков.

Саммит Европейского союза 1 февраля утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных ценных бумаг РФ для финансирования Украины. МИД России назвал такое решение «банальным воровством», сообщали «Известия».

Согласно обсуждаемому в ЕС плану, странам Запада необходимо продать долговые обязательства Украины, а заблокированные российские активы использовать в качестве обеспечения. После окончания конфликта РФ должна будет возместить Украине ущерб, а в случае отказа РФ предъявят претензии по замороженным активам.