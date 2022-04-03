Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за провокации украинских радикалов в Буче

Россия запросила провести 4 апреля заседание Совета безопасности ООН в связи «провокацией украинских радикалов в Буче». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он пояснил, что главной темой заседания станет вопиющая провокация украинских радикалов в Буче.

«Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля. Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей „на чистую воду“», — сказал Полянский.

Министерство обороны России назвал появившиеся в украинских СМИ кадры с якобы массовой расправой над жителями города Буча очередной провокацией. В ведомстве напомнили, что российские войска покинули город еще 30 марта, что подтверждает сделанное главой города видеообращение. Мэр ни о каких трупах на улице не заявлял. Но спустя четыре дня появляются фотографии с якобы мертвыми людьми с завязанными руками, которые валяются вдоль дорог.

Все «свидетельства» появились после прибытия в город сотрудников СБУ и украинских журналистов.

В Минобороны подчеркнули, пока в городе находились российские военные, никакого насилия по отношению к жителям никто не применял. Напротив, они получали гуманитарную помощь. Выезды были открыты в северном направлении, так как южные районы из крупнокалиберного оружия обстреливали украинские военные.