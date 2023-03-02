Власть 02 марта 2023, 21:27 Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам боеприпасов Украине Захарова: Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам боеприпасов Киеву РИА «Новости»

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Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

Дипломат ранее уже отметила, что российская сторона «глубоко озабочена» этой информацией. Россия внимательно следит за развитием ситуации, добавила Захарова.

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«Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, это все делаться не через СМИ, утечки и Telegram-каналы, а через официально заявленную позицию сербской стороны. Как подчеркнула дипломат, должны быть явлены факты. Только после этого Россия сделает выводы поскольку тема поставок вооружений Украине очень важна для двусторонних отношений.

СМИ сообщали о том, что ракеты для реактивной системы залпового огня «Град» для бойцов ВСУ поставляла одна из сербских оружейный компаний. В парламенте Сербии начались слушания по этому вопросу.