Россия запросила первые контакты с новой администрацией США

Россия направила запросы новой администрации США. Москва настроена на начало контактов, определение сфер взаимодействия и рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заметил в эфире YouTube-канала «Соловьев live», что российская сторона хочет предсказуемости в американской внешней политике.

«Все, чего мы хотим, — предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в действиях США», — сказал дипломат. Внешняя политика при этом должна помогать внутреннему развитию страны.

Антонов добавил, что Москва запросила у администрации президента США Джо Байдена организацию первых контактов.

«Уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе», — пояснил посол. По ряду вопросов Антонов рассчитывает на на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном, в том числе на скорые «подвижки» в отношении иранской ядерной сделки.

При этом он заявил, что американская сторона продолжит оказывать давление на Москву в ближайшей перспективе.