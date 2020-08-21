Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана

Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за США, которые пытаются вернуть санкции против Ирана. Дата открытого заседания запрошена на 21 августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа», — сообщил он.

В совместном коммюнике глав МИД отмечается, что Европа не поддерживает американскую позицию. Против возврата ограничительных мер высказались Франция, Великобритания и Германия.

15 августа Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию США по Ирану. Вашингтон настаивал на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. В ответ американская сторона заявила, что введет дополнительные санкции против страны. На дня США пригрозили России и Китаю ввести в отношении них дополнительные санкции, если они откажутся соблюдать санкции против Ирана.