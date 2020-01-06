Россия запретила ввозить из Китая цитрусовые

Решение Россельхознадзором было принято после телефонных переговоров с Главным таможенным управлением Китая, которые состоялись в конце декабря 2019 года.

«При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции», — сообщили в ведомстве.

За 11 месяцев прошлого года из Китая в Россию было ввезено более 240 тонн фруктов, большая часть из которых относятся к цитрусовым (151,2 тысячи тонн).

Летом 2019 года были введены ограничения на ввоз из КНР семечковых и косточковых культур. Этот шаг Россельхознадзор посчитал необходимым после проведенной инспекции мест выращивания и хранения этих видов культур. Были выявлены многочисленные недостатки в системе карантинного фитосанитарного контроля продукции, которая предназначалась для экспорта в другие страны, в том числе и в Россию.