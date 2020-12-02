Россия запланировала поставку вакцины от коронавируса в страны ОДКБ

Россия прорабатывает вопрос поставки вакцины от коронавируса в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности 2 декабря.

Помимо поставки, рассматривается вопрос и о совместном производстве вакцины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российские вакцины от коронавируса для зарубежных стран будут производиться на их площадках.

«Что касается потребностей возможных потребителей этой вакцины за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами», — цитирует его слова ТАСС.