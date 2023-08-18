Власть 18 августа 2023, 14:44 Россия закрыла въезд для ряда официальных лиц Молдавии МИД заявил о закрытии въезда в Россию ряду официальных лиц Молдавии РИА «Новости»

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Молдавского посла в Москве Лилиана Дарий вызвали в Министерство иностранных дел России. Там ему заявили, что российская сторона в качестве ответной меры закрывает въезд для некоторых официальных лиц республики. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте МИД.

Послу сообщили о протесте из-за ничем не обоснованного решения властей его страны серьезно уменьшить число российских диппредставителей в Молдавии.

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Ведомство объяснило, что недружественный шаг приведет к разрушению отношений между двумя странами. Сейчас они и так находятся в кризисе из-за действий молдавских политиков.

«Дарию сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — уточнили в министерстве.

Глава МИД Молдавии Николай Попеску еще в июне анонсировал сокращение числа российских дипломатов в стране. Якобы эта мера стала ответом на шпионские действия со стороны РФ. На этой неделе 45 представителей России покинули Кишинев.