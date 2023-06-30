30 июня 2023, 11:50
Россия заявила о планах добиваться расширения СБ ООН
Глава МИД Лавров: Россия будет добиваться расширения СБ ООН за счет Африки и Азии
Россия намерена в кратчайшие сроки добиться расширения Совета безопасности ООН. Туда должны включить представителей стран Латинской Америки, Африки и Азии. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на онлайн-брифинге. Об этом написал ТАСС.
По его словам, необходимо привести в соответствие с современными реалиями главные органы ООН. Прежде всего, в реформировании нуждается Совет безопасности, так как Запад там представлен «совершенно непропорционально» — так называемый золотой миллиард занимает шесть из 15 мест. Лавров счел это нечестным и несправедливым.
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«Поэтому мы будем добиваться как можно более скорого расширения членского состава Совета Безопасности путем включения в этот состав стран Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал он.
По его мнению, западные страны хотят помешать Китаю и России укреплять союзнические связи, в том числе они намерены препятствовать расширению БРИКС.
Сергей Лавров
МИД РФ
ООН
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