Белоруссия должна стать участницей будущих договоренностей России и Украины, а также одной из стран-гарантов. Такое заявление сделал директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри „клуба“ таких стран», — сказал он ТАСС.

По его словам, этот вопрос обговаривался с белорусской стороной, которая помогает в переговорах.

Российско-украинские переговоры после начала спецоперации впервые прошли 28 февраля. Несколько очных встреч состоялись в Белоруссии, далее стороны общались по видеосвязи. Очередной очный раунд прошел в Стамбуле 29 марта. Однако 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых в Турции, и завела процесс в тупиковую ситуацию.