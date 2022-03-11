Россия заявила о готовности противостоять западным санкциям

Россия готова противостоять санкциям и прочим ограничениям, наложенным Западом. В МИД РФ настоящими целями ограничений назвали «удушение» страны и ее народа.

Замминистра иностранных дел Александр Панкин заметил в интервью «Известиям», что паники на этот счет никакой нет.

«То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, — тоже. С одной стороны, без паники, с другой — без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения», — сказал дипломат.

Панкин подчеркнул, что инициаторы санкций намерены «удушить Россию и ее народ». Причем обоснования ограничений здесь не важны.

«За этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, а <…> народа», — заявил замглавы МИД РФ.

Запад своими санкциями, обратил он внимание, рассчитывает минимизировать участие России в мировой экономике, и нанести существенный удар по обороноспособности страны.

«И ударить по населению, а уж с какой целью — вызвать его протестные настроения или иные действия… Тут же все всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой», — резюмировал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции против России все равно бы ввели.