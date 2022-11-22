22 ноября 2022, 07:36
Россия заявила, что трансграничный механизм помощи Сирии устарел
Спецпредставитель РФ Лаврентьев: трансграничный механизм помощи Сирии неактуален
Россия все также полагает, что трансграничный механизм помощи Сирии устарел, поэтому от него надо отказаться. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев, написал ТАСС.
«Поговорим, конечно, с нашими партнерами в отношении дальнейшего действия трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи. Мы по-прежнему в Российской Федерации считаем, что этот механизм устарел и от него надо бы отказаться», — сказал он перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.
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Спецпредставитель добавил, что страны Запада хотят использовать сирийское досье для противостояния с российской стороной. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время удастся урегулировать вопрос относительно места и времени проведения Конституционного комитета Сирии.
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Лаврентьев высказал мнение о том, что присутствие контингента США в Сирии незаконно, вывод американских войск с северо-востока САР помог бы стабилизировать там ситуацию. Он также назвал неверными данные западных СМИ о том, что вооруженные силы Сирии якобы атаковали Идлиб при поддержке России.
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