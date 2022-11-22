Власть 22 ноября 2022, 07:36 Россия заявила, что трансграничный механизм помощи Сирии устарел Спецпредставитель РФ Лаврентьев: трансграничный механизм помощи Сирии неактуален Викимедиа

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Россия все также полагает, что трансграничный механизм помощи Сирии устарел, поэтому от него надо отказаться. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев, написал ТАСС.

«Поговорим, конечно, с нашими партнерами в отношении дальнейшего действия трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи. Мы по-прежнему в Российской Федерации считаем, что этот механизм устарел и от него надо бы отказаться», — сказал он перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

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Спецпредставитель добавил, что страны Запада хотят использовать сирийское досье для противостояния с российской стороной. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время удастся урегулировать вопрос относительно места и времени проведения Конституционного комитета Сирии.

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Лаврентьев высказал мнение о том, что присутствие контингента США в Сирии незаконно, вывод американских войск с северо-востока САР помог бы стабилизировать там ситуацию. Он также назвал неверными данные западных СМИ о том, что вооруженные силы Сирии якобы атаковали Идлиб при поддержке России.