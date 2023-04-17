Власть 17 апреля 2023, 19:53 Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине — Лавров Глава МИД Сергей Лавров: Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине Министерство иностранных дел Российской Федерации

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Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Заявление сделал МИД РФ Сергей Лавров во врем прямого эфира на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

Главы внешнеполитических ведомств встретились 17 апреля в здании Министерства иностранных дел в Бразилии.

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«Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи», — сказал Лавров.

Коллеги из двух стран также обсудили, что подобные вопросы решаются не сразу, а на основе долгосрочных договоренностей. Также было отмечено, что необходимо учитывать интересы в сфере безопасности абсолютно всех государств.

Напомним, Лавров отправился в поездку по Латинской Америке, в ходе которой посетит с визитом Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Одна из основных целей поездки —укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и других сферах.

Как отмечал ранее политолог Егор Лидовской, США могут попытаться помешать сближению России с латиноамериканскими странами. Однако их «старания» не увенчаются успехом.

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