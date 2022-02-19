Россия не желает войны и заинтересована в мирном разрешении ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Россия не хочет войны, Россия — как ни одно другое государство на Земле — заинтересована в мирном урегулировании на Украине. Россия всегда первая призывала к выполнению Минских соглашений, альтернативы которым нет!» — отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он заявил, что страна не может позволить Украине при покровительстве кураторов на Западе продолжать истреблять русскоговорящее население Донбасса. Глава комитета напомнил, что большинство жителей ДНР и ЛНР являются согражданами россиян.

Также Слуцкий высказался о выступлении президента США Джо Байдена. По его словам, американский лидер дал абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины.

«„Киев пытаются спровоцировать, Россия может напасть на Украину…“. Все это очень далеко от реалий Донбасса, где сегодня идут минометные обстрелы жилых районов со стороны ВСУ, где звучат взрывы, где экстренно эвакуируют мирных жителей — стариков, женщин и детей», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что пока США говорят об «агрессии» России, страна продолжает спасать население Донбасса.