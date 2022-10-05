Россия задумалась о поставках СПГ Мьянме | 360°

Власть 05 октября 2022, 09:34 Поделиться Telegram

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Viber Россия задумалась о поставках СПГ Мьянме Представитель МИД Ноздрев: Россия задумалась о поставках СПГ Мьянме freepik

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Россия ведет переговоры с Мьянмой о поставках сжиженного природного газа (СПГ) и возможности привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса азиатской страны. Об этом сообщил директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.

По его словам, РФ и Мьянма развивают взаимодействие в энергетической сфере.

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«На повестке дня вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ. Прорабатывается возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса этой страны», — сказал дипломат РИА «Новости».

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Ранее премьер-министр и глава Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил агентству о том, что его страна начала покупать российские нефтепродукты и готова платить в рублях за поставки.

Как сообщалось в прошлом месяце, Япония нарастила импорт российского сжиженного природного года на 211% по сравнению с 2021 годом.

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