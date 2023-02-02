Власть 02 февраля 2023, 19:06 Россия задействует свой потенциал на фоне западных поставок оружия ВСУ — Песков Песков: Россия на фоне поставок оружия ВСУ активнее задействует потенциал РИА «Новости»

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Российский ответ на угрозы Запада не ограничится бронетехникой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Представитель Кремля пояснил слова главы российского государства Владимира Путина о том, что Россия не посылает свое вооружение к границам стран ЕС, но ей есть чем ответить на угрозы.

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«У России [есть] потенциал, и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал», — отметил Песков.

Он обратил внимание, что ответ Западу дадут в ходе специальной военной операции.

В четверг, 2 февраля, на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, российский лидер заявил, что идеология нацизма в современном мире снова создает угрозы безопасности России. Стране опять угрожают немецкие танки со свастикой.