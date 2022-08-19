Россия выступила против превращения США в сторону конфликта на Украине

Российские власти не хотели бы видеть США в конфликте на стороне Украины. Однако Белый дом пока не слышит эти предупреждения. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Россия не хочет эскалации.

«Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Российские власти не только предупреждали, но и много раз подавали официальные сигналы США, в частности, отправляли ноты, беседовали, подчеркнул он.

«Предупреждая, что все более явное и глубокое вовлечение в происходящее на Украине с точки зрения противодействия нашей специальной операции. По сути, ставит США на грань превращения в сторону конфликта», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его мнению, причастность американской стороны к конфликту на Украине, несмотря на отрицание Штатов, «опровергается жизнью», заявлениями Украины. Рябков отметил, что Запад представляет ситуацию так, будто бы поставляет вооружения в рамках «права Украины на самооборону».

«Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона», — заключил представитель МИД РФ.

Он также подчеркнул, что переговоры с Соединенными Штатами продолжаются на высоком уровне, в частности, на уровне администрации Белого дома. По его словам, «серьезность момента никто не недооценивает».