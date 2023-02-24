Власть 24 февраля 2023, 21:12 Россия высоко оценила стремление Китая помочь в мирном урегулировании конфликта на Украине МИД: Россия оценила стремление КНР внести вклад в мирное разрешение конфликта на Украине РИА «Новости»

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Россия высоко оценила стремление Китая внести вклад в мирное разрешение украинского конфликта. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что Российская Федерация полностью разделяет соображения КНР относительно урегулирования ситуации на Украине. Комментарий размещен на официальном сайте министерства.

В МИД прокомментировали опубликованный на сайте китайского внешнеполитического ведомства документ.

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«Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. <…> Разделяем соображения Пекина», — подчеркнула Захарова.

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Россия открыта к достижению целей спецоперации дипломатическим путем, отметила представитель ведомства. Это означает прекращение поставок оружия на Украину, завершение боевых действий, внеблоковый статус Украины и признание новых территориальных реалий. Также целью СВО является денацификация и демилитаризация республики.

Захарова заявила, что достижение этих целей приведет к «всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру».