24 февраля 2023, 21:12
Россия высоко оценила стремление Китая помочь в мирном урегулировании конфликта на Украине
МИД: Россия оценила стремление КНР внести вклад в мирное разрешение конфликта на Украине
Россия высоко оценила стремление Китая внести вклад в мирное разрешение украинского конфликта. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что Российская Федерация полностью разделяет соображения КНР относительно урегулирования ситуации на Украине. Комментарий размещен на официальном сайте министерства.
В МИД прокомментировали опубликованный на сайте китайского внешнеполитического ведомства документ.
Реклама
«Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. <…> Разделяем соображения Пекина», — подчеркнула Захарова.
Реклама
Россия открыта к достижению целей спецоперации дипломатическим путем, отметила представитель ведомства. Это означает прекращение поставок оружия на Украину, завершение боевых действий, внеблоковый статус Украины и признание новых территориальных реалий. Также целью СВО является денацификация и демилитаризация республики.
Захарова заявила, что достижение этих целей приведет к «всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру».
Мария Захарова
МИД РФ
Украина
Китай
Реклама
Реклама