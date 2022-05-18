Россия вышлет 34 французских дипломата

Россия заявила, что 34 сотрудника дипломатических учреждений Франции в РФ теперь являются персонами нон грата. Такое решение было принято в качестве ответной меры. Об этом сообщили в МИД РФ.

Французского посла Пьера Леви 18 мая вызвали в Министерство иностранных дел России. Там ему объявили протест в связи «с провокационным и ничем не обоснованным» решением властей Франции объявить 41 российского дипломата в этой стране персонами нон грата.

«Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», — заявили в ведомстве.

Отношения России и стран Запада еще больше ухудшились после начала спецоперации на Украине. Многие западные государства в связи с этим начали вводить санкции против РФ. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия может выдержать любые новые ограничения со стороны других стран.