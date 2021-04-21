Россия вышлет 10 дипломатов США

Десять сотрудников посольства США в Москве объявлены персонами нон грата. Они будут высланы из страны и должны покинуть ее территорию до 21 мая. Об этом сообщил российский МИД.

Заместителю посла США в Москве Барту Горману в среду вручили ноту об объявлении 10 американских дипломатов персонами нон грата. Дипведомство назвало их грядущую высылку зеркальным ответом на враждебные действия Соединенных Штатов против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке. В МИД заявили, что решение было безосновательным.

Москва в ближайшее время предпримет новые шаги для ответа на решение США о введении очередных санкций. В Министерстве иностранных дел напомнили, что анонсировали комплекс ответных мер ранее 16 апреля.

Американский лидер Джо Байден подписал указ об антироссийских санкциях 15 апреля. США запретили своим компаниям вкладываться в российский госдолг путем скупки облигаций на первичном рынке. Вместе с тем Белый дом решил выслать 10 дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне.