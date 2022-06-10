Россия вышла из Всемирной туристской организации

Правительство России приняло предложение министерства иностранных дел о выходе страны из Всемирной туристской организации. Документ о решении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 36 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — сказано в документе.

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) в апреле заявила о намерении России покинуть это объединение. Последние события доказали, что оставаться в организации нет смысла: санкции сильно ограничили путешествия россиян. Зато активно развивается внутренний туризм. Он же и пользуется популярностью среди путешественников.

Для РФ нет нужды просто номинально присутствовать в UNWTO или обеспечивать принятие решений, которые не нужны России, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Кроме того, со временем в объединение всегда можно вернуться.