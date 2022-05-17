Россия вышла из Совета государств Балтийского моря
МИД: Россия выходит из Совета государств Балтийского моря
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом заявил МИД РФ, передал ТАСС.
Россия приняла решение выйти из СГБМ «в ответ на враждебные действия», говорится в заявлении дипведомства. Глава российского МИД Сергей Лавров направил уведомление о выходе страны из организации министрам стран — членов СГБМ, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, а также в секретариат в Стокгольме.
«Прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал», — отметили в российском МИД.
В ведомстве добавили, что Россия продолжит работать с «ответственными партнерами» по вопросам развития Балтийского региона и защищать интересы соотечественников.
Накануне депутаты Госдумы также приняли решение о выходе из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что с большинством стран, которые являются постоянными членами ПКБМ, нет диалога ни в формате организации, ни по межпарламентским каналам. Володин констатировал, что реального сотрудничества в ПКБМ больше нет, а страны-участницы пренебрегают интересами собственных граждан.