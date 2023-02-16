Важное 16 февраля 2023, 14:48 Россия вышла из договоров с Советом Европы Госдума приняла закон о выходе России из конвенций Совета Европы РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действий в отношении России международных договоров Совета Европы. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроект предусматривает, что все конвенции прекратили свое действие 16 марта 2022 года, когда Россия вышла из состава Совета Европы.

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Под денонсацию подпали Устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод и все дополнения, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия — всего 21 соглашение.

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Законопроект в Госдумы о прекращении действий международных договоров с Советом Европы внес президент России Владимир Путин в середине января.

В Госдуме напомнили, что Россия объявила о своем выходе из состава организации 15 марта 2022 года. Но на следующий день в нарушение устава европейский кабинет министров принял резолюцию о прекращении членства России в составе Совета Европы. Поэтому все заключенные ранее договоры не действуют с 16 марта.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время выступления в Госдуме напомнил, что страна сохранила участие в 40 конвенциях и протоколах Совета Европы, которые носят неполитический характер. Он подчеркнул, что речь идет в том числе о документах по совместной борьбе с терроризмом.

Дипломат добавил, что если европейские страны начнут ограничивать права России, то страна может денонсировать и эти документы.