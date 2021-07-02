Россия выразила протест в ПАСЕ против украинского закона о коренных народах

Представители России выступили против украинского акта о коренных народах. По данному закону русские не признаются коренными на территории Украины. Россию поддержали четыре страны Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщило «Утро.ру».

Россию поддержали представители Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии. По мнению главы российской делегации Петра Толстого, такой закон является неправомерным, так как вычеркивает из истории страны десятки миллионов русских людей.

«Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация», — отметил политик в своем Telegram-канале.

Политолог Владимир Шаповалов, комментируя украинский закон, заявил, что он лишен практического смысла и направлен против России. Он считает, что такое постановление дискриминирует огромную часть населения Украины, сообщило RT.