Россия выразила надежду на скорое согласование визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Власти России надеются, что логистику приезда сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС согласуют в ближайшее время, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Речь идет о крупнейшей АЭС в Европе. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время будет согласована логистика и все детали приезда на Запорожскую АЭС международной миссии во главе с гендиректором МАГАТЭ, господином Гросси», — отметил высокопоставленный российский дипломат.

Кроме того, Россия рассчитывает на прекращение обстрелов Запорожской области со стороны украинских солдат. Вишневецкий обратился к западным странам, попросив их «серьезно поговорить с представителями Киева». Он подчеркнул, что ни одна миссия не поедет туда, где свистят пули.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинские власти фальшивыми. Так она отреагировал на комментарий представителей страны насчет документов подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной гражданки Украины.