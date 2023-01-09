Важное 09 января 2023, 11:00 Россия выйдет из Страсбургской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию Президент Путин предложил Госдуме денонсировать конвенцию о сроках за коррупцию Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Законопроект с предложением денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, которую подписали в 1999 году в Страсбурге, внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

Владимир Путин внес законопроект 30 декабря. Он предложил денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Россия подписала ее 27 января 1999 года, а ратифицировала 25 июля 2006 года. Президент объяснил, что комитет министров Совета Европы исключил страну из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая следила за исполнением условий конвенции. Россию лишили права голосовать, участвовать в обсуждениях и выступать с докладами, но оставили за группой возможность проводить мониторинг выполнения условий конвенции.

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Президент назвал такие условия неприемлемыми и объяснил решение деанонсировать конвенцию попыткой не допустить дискриминацию. Правительство в лице заместителя председателя — руководителя аппарата Дмитрия Григоренко поддержало законопроект. Владимир Путин назначил своим представителем при его рассмотрении замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова.

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