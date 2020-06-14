«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал Путин.

Российский лидер надеется, что так будет и дальше.

При этом глава государства отметил, что в США сложилась иная обстановка. Это связано с тем, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов всего общества.

За последние сутки в России выявлено 8835 случаев коронавируса в 84 регионах. Медики зафиксировали 119 летальных исходов, выздоровели 5409 пациентов.

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начнет промышленное производство вакцины от коронавируса в сентябре. Пока что в целях профилактики россияне должны обязательно надевать маски, регулярно мыть и дезинфицировать руки.

Чтобы снизить стресс из-за коронавируса, нужно сократить попадание в ситуации, которые могут его вызвать. Это совет психолога Анны Юсуповой.