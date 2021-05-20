Президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет дать достойный ответ тем, кто решит откусить от нее кусок. Глава государства отметил, многие пытаются это сделать — но Россия выбьет им зубы так, чтобы больше не могли кусаться.

Такое заявление президент сделал во время заседания оргкомитета «Победа».

Путин подчеркнул, что Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», однако сделать этого не получится. В пример он привел заявления о том, что сибирские богатства принадлежат не только РФ. Президент подчеркнул, что такие вещи странно слышать, особенно публично. Однако иногда они все-таки звучат.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», — подчеркнул президент.

Путин также назвал причину, по которой многие пытаются переписать историю победы в Великой Отечественной войне и уменьшить роль Красной армии в избавлении Европы от фашизма. Президент уверен — все дело в цели сдержать развитие России. Такие попытки предпринимались всегда, не зависимо от названия страны — Советский Союз или Российская Федерация.