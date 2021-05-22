Россия введет специальный правовой режим для мигрантов

В России планируют ввести специальный правовой режим для мигрантов, которые не вправе находиться в стране, но по объективным причинам не могут ее покинуть. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

Режим под названием «Контролируемое пребывание» задумывается как профилактическая мера, нужная для обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, сказали в ведомстве.

Речь идет, в частности, о людях, застрявших в России из-за пандемии коронавируса.

Термин «контролируемое пребывание» хотят ввести в законодательство.

Режим «будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам», сообщили в пресс-центре.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к улучшению условий для трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья.

Он напомнил, что в июле в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запустят сайт «Работа без границ», который позволит оформлять все документы для трудоустройства онлайн.