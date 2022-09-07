Россия всегда будет стоять на защите своих интересов — Путин | 360°

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Россия всегда будет стоять на защите своих интересов — Путин

Путин заявил, что Россия всегда будет отстаивать свои интересы и ждет того же от партнеров

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Российская Федерация всегда будет защищать свои национальные интересы и проводить независимую политику. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Его слова процитировал ТАСС.

«Россия — суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику», — сказал он.

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По его словам, представители РФ ждут того же и от коллег из других стран, с которыми налажена долгосрочная работа.

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«Эти же качества мы ценим в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность», — поделился он.

Среди направлений сотрудничества Путин отдельно отметил торговлю и инвестиции. По словам президента, среди таких взаимовыгодных отношений выделяется работа со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Он заявил, что абсолютное большинство государств АТР не поддерживают методологию санкций.

Путин отметил, что местные страны используют принципы взаимовыгодного сотрудничества. Также они совмещают потенциалы экономик таким образом, чтобы это работало на благо граждан.

Ранее президент России заявил, что за последние годы в международных отношениях произошли тектонические изменения. Он отметил рост значимости АТР, с которым не хочет смиряться Запад.

Владимир Путин

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