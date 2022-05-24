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    24 мая 2022, 17:29

    Россия внесла в санкционный список 154 члена британского парламента

    МИД РФ запретил въезд в Россию 154 членам палаты лордов парламента Великобритании

    Максим Зинкин

    Министерство иностранных дел России опубликовало санкционный список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В него попали 154 члена парламента Великобритании, говорится в сообщении ведомства.

    МИД подчеркнул, что принятая мера носит зеркальный характер, поскольку британское правительство внесло в свой санкционный список почти полностью состав Совета Федерации РФ.

    «Указанным лицам запрещен въезд в Россию, они внесли вклад в разработанные антироссийские санкции, направленные на разрушение экономики страны, ее политическую изоляцию», — говорится в сообщении дипведомства.

    Также МИД подчеркнул, что попавшие в санкционный список лорды способствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов.

    МИД добавил, что работа над расширением стоп-листа продолжится в дальнейшем.

    Ранее глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что Россия серьезно подумает о возобновлении отношений с Западом, если поступит такое предложение.