Россия внесла в санкционный список 154 члена британского парламента

Министерство иностранных дел России опубликовало санкционный список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В него попали 154 члена парламента Великобритании, говорится в сообщении ведомства.

МИД подчеркнул, что принятая мера носит зеркальный характер, поскольку британское правительство внесло в свой санкционный список почти полностью состав Совета Федерации РФ.

«Указанным лицам запрещен въезд в Россию, они внесли вклад в разработанные антироссийские санкции, направленные на разрушение экономики страны, ее политическую изоляцию», — говорится в сообщении дипведомства.

Также МИД подчеркнул, что попавшие в санкционный список лорды способствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов.

МИД добавил, что работа над расширением стоп-листа продолжится в дальнейшем.

Ранее глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что Россия серьезно подумает о возобновлении отношений с Западом, если поступит такое предложение.