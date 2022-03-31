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    31 марта 2022, 18:34

    Россия внесла в черный список высших руководителей Евросоюза

    Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза в качестве ответа на санкции

    Максим Зинкин

    Россия ввела запрет на въезд высших руководителей некоторых стран Евросоюза в качестве ответной меры на введенные санкции. В список попали представители правительств и парламентов, а также сотрудники СМИ и общественные деятели. Об этом на своем официальном сайте сообщило Министерство иностранных дел.

    Россия внесла в черный список высших руководителей Евросоюза

    «Пытаясь выставить нашу страну виновником системного кризиса в области европейской безопасности, брюссельские еврочиновники отказываются признать, что на протяжении многих лет они потворствовали укреплению русофобских и неонацистских настроений на Украине, ее милитаризации и встраиванию в усилия НАТО по военному сдерживанию России», — говорится в тексте заявления МИД.

    Документ направлен в представительство Евросоюза в Москве. В ведомстве уточнили, что санкциями против России ЕС ставит под удар не только стабильность финансово-экономической системы во всем мире, но и стабильность собственных граждан.

    МИД пообещал дать жесткий ответ на любые недружественные акции со стороны стран — членов Евросоюза.