Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики

Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики — к показателям четвертого квартала 2019 года. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время своего выступления на саммите АТЭС.

Президент отметил, что в 2021 году ВВП страны вырастет на 4,7%. При этом уровень мирового ВВП, по последним прогнозам, увеличится на 5,9%.

«Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%», — сказал он. Его слова привел ТАСС.

Российский лидер отметил, что это не самый высокий в прирост, однако он является «вполне хорошим показателем» для экономики России. Путин подчеркнул, что Москва выступает против протекционизма в мировой экономике.

«Логично, что наша сегодняшняя дискуссия сосредоточена на вопросах социально-экономического восстановления и преодоления пандемии в целях обеспечения устойчивого и долгосрочного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул президент.

Европейский банк реконструкции и развития в начале ноября улучшил свой прогноз по уровню российского ВВП. В июле организация предполагала, что он достигнет 3,3%, однако сейчас этот показатель вырос до 4,3%.