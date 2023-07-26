Власть 26 июля 2023, 18:53 Россия в знак протеста отказалась выступать на заседании ООН по зерновой сделке Зампостпреда Полянский: Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке РИА «Новости»

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Россия отказалась от выступления на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке. Как рассказал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, дипломаты приняли такое решение после блокировки Великобританией выступления одного из российских докладчиков на другом заседании — по теме гонений на УПЦ, сообщил ТАСС.

«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании СБ <…> мы не будем выступать на следующем за нашим заседании», — заявил Полянский.

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Днем 26 июля Совет Безопасности ООН проводил два заседания, оба касаются украинского кризиса. Первое — на тему преследований УПЦ — созвала Россия. Там должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон, но британцы заблокировали его участие. Позднее состоится созванное Украиной заседание СБ по зерновой сделке.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что возобновить зерновую сделку без участия России невозможно, при этом позиция российского правительства однозначна. Он напомнил, что вторая часть соглашения, которая подразумевала содействия беспрепятственному ввозу зерна и удобрений из РФ, так и не начала действовать.