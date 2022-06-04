Российский бюджет не фиксирует потерь от нефтяных санкций Запада, страна в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Российский министр иностранных дел отметил, что нефть не подчиняется политике, на нее всегда есть спрос. Поэтому РФ не ощутит потерь от ограничений в рамках шестого пакета санкций.

«Нефтяные рынки не следуют политическим „приказам“, „капризам“. У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи. Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — сказал глава дипломатического ведомства в беседе с РТРС.

Российская сторона извлекла урок из сложившейся ситуации, что никогда впредь не надо полагаться на этих людей на Западе, заявил Лавров. Он подчеркнул, что РФ готова продолжить диалог с Западом, когда они «перебесятся». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что нельзя допускать зависимости критических сфер жизнедеятельности страны и жизни россиян от инвестиций и технологий Запада.