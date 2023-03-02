Власть 02 марта 2023, 14:39 Россия уже год не получала серьезных предложений по урегулированию конфликта на Украине — Лавров Глава МИД Лавров: Россия с марта 2022 года не получала серьезных предложений по Украине РИА «Новости»

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Россия уже год не получала действительно серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Адресовать России призывы к переговорам, от которых мы никогда не отказывались, если они серьезные, — это некорректно. Серьезных предложений мы с марта прошлого года не видели», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели.

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Лавров заметил, что западные страны настраивают киевский режим на продолжение противостояния с Россией. Он напомнил, что в конце марта 2022 года Украина была готова пойти на переговоры.

Российская сторона даже согласилась на тот принцип урегулирования, который предложили украинские власти. Однако Запад остановил Украину. По словам министра, ей приказали тянуть время и сделать все для истощения России.