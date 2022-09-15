Россия увеличит упавший после пандемии товарооборот с Туркменией | 360°

Власть 15 сентября 2022, 12:25 Поделиться Telegram

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Viber Россия увеличит упавший после пандемии товарооборот с Туркменией Президент России Путин объявил о расширении сотрудничества с Туркменией РИА «Новости»

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Россия занимает ведущую роль среди торгово-экономических партнеров Туркмении и в дальнейшем готова расширить это сотрудничество. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на переговорах с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым. Как сообщил ТАСС, встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Российский лидер отметил, что объем товарооборота между двумя странами сократился во время пандемии, но уже в ближайшее время можно ждать улучшения ситуации.

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«Россия — один из ведущих торгово-экономических партнеров Туркмении, и мы намерены увеличивать нашу долю», — заявил Путин.

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Президент России добавил, что ему известно о планах председателя верхней палаты парламента республики Гурбангулы Бердымухамедова посетить Россию, куда его пригласила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Путин подчеркнул, что намерен встретиться с политиком лично.

«Знаю, что Гурбангулы Меликгулиевич собирается посетить Россию по приглашению председателя верхней палаты парламента России Валентины Ивановны Матвиенко, будет у них встреча и с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. С удовольствием встречусь с ним тоже лично. Эта встреча обязательно будет организована», — привело слова президента России РИА «Новости».

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отметил высокий уровень, который сохраняется в отношениях России и республики.

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