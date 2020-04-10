Россия увеличит производство аппаратов ИВЛ и антисептиков

В России увеличат производство антисептиков, масок и аппаратов ИВЛ. Закупать и поставлять их будут тоже в большем объеме, как и лекарства для лечения COVID-19.

Следить за происходящим будет Минпромторг РФ. Это следует из поручения президента России Владимира Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. Докладывать о ситуации ведомство обязано еженедельно.

«Принять необходимые меры по увеличению производства, закупок, поставок, а также резервов (запасов) с учетом различных сценариев распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <...> дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств для индивидуальной защиты», — отмечено в поручении главы государства.

Объемы, подчеркнул Путин, должны быть достаточными для обеспечения не только медицинских организаций, но и населения.

Минпромторг проследит и за тем, чтобы у больниц хватало «аппаратов искусственной вентиляции легких и их комплектующих», приборов для экстракорпоральной мембранной оксигенации, препаратов, необходимых для лечения COVID-19, стратегически значимых и жизненно важных и необходимых лекарств.

Следить за соблюдением карантина теми, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран, будут полицейские и Росгвардия. Сейчас в России почти 12 тысяч зараженных коронавирусом. За последние сутки их число увеличилось на 1786 человек.