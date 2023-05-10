Власть 10 мая 2023, 17:58 Россия увеличит экспорт зерна в Китай Президент Путин поручил проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в Китай РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил проработать соглашение, которое позволило бы увеличить производство зерна на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Мера поможет нарастить экспорт в Китай. Об этом сообщили на сайте Кремля в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.

Речь идет о заключении межправительственного соглашения между Россией и КНР для реализации проекта о сухопутном зерновом коридоре между двумя странами.

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Документ направлен на увеличение производства зерна на Дальнем Востоке, на Урале и в Сибири. Это даст возможность расширить поставки продовольствия на рынок Китая. Срок выполнения поручения — до 1 октября 2023 года.