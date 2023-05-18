Власть 18 мая 2023, 13:35 Россия увеличила экспорт сельхозпродукции вопреки внешним ограничениям — Путин Президент Путин: Россия увеличила экспорт сельхозпродукции вопреки внешним ограничениям piqsels

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Российская Федерация в 2022 году увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК). Этого удалось добиться вопреки внешним ограничениям. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, написал ТАСС.

«Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 миллиарда долларов в прошлом году», — сказал он на совещании о ходе весенних полевых работ.

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Глава государства счел такой рост «приличным». Путин подчеркнул, что Россия остается одним из главных поставщиков аграрной продукции в мире. По его словам, российская сторона показала себя как надежный и предсказуемый партнер.

«Именно так будем действовать и впредь», — добавил президент.

Он сообщил, что по итогам 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых может составить около 55-60 миллионов тонн.