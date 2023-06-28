Власть 28 июня 2023, 14:22 Россия утвердила стратегию развития беспилотной авиации Правительство утвердило концепцию развития беспилотной авиации в России до 2030 года РИА «Новости»

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Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации в срок до 2030 года. В течение шести с половиной ближайших лет в стране должна появиться отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

В правительстве рассказали, что основой для создания отрасли может стать уже имеющийся опыт использования беспилотных авиасистем. Дроны применяют для инспекции состояния энергосетей, что позволило сократить сроки подобных проверок в пять раз. БПЛА также применяют при проведении геодезических работ, что снизило их стоимость на 20%.

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«Параллельно с разработкой стратегии <…> правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем», — рассказал первый зампред Андрей Белоусов.

Он добавил, что нацпроект станет основным механизмом реализации стратегии.

Весной состоялась встреча российских производителей беспилотников. По их оценкам, для реализации национального проекта потребуется потратить не менее 500 миллиардов рублей.