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    12 февраля 2021, 17:33

    Россия устала от попыток ЕС перекладывать с больной головы на здоровую — депутат Чепа

    Алена Макаренко

    России тяжело вести диалог с Европой, поэтому настало время для более радикальных ответов. Именно поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что РФ готова к разрыву отношений с ЕС.

    Россия устала от попыток ЕС перекладывать с больной головы на здоровую — депутат Чепа

    Своим мнением поделился заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщило ИА Nation News.

    Он призвал правильно воспринимать слово «разрыв». По мнению политика, это крайняя и острая ситуация. В первую очередь последние события связаны с Украиной. Россию обвиняют, когда она призывает подписантов Минских соглашений выполнять договоренности.

    «Какой-то бред с их стороны. Глупые попытки переложить с больной головы на здоровую», — отметил Чепа.

    Ранее Евросоюз приступил к процессу обсуждения возможных санкций в отношении России. Поэтому Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС.

    Москва неизбежно и соразмерно ответит на возможные новые санкции, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.