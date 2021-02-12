России тяжело вести диалог с Европой, поэтому настало время для более радикальных ответов. Именно поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что РФ готова к разрыву отношений с ЕС.

Своим мнением поделился заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщило ИА Nation News.

Он призвал правильно воспринимать слово «разрыв». По мнению политика, это крайняя и острая ситуация. В первую очередь последние события связаны с Украиной. Россию обвиняют, когда она призывает подписантов Минских соглашений выполнять договоренности.

«Какой-то бред с их стороны. Глупые попытки переложить с больной головы на здоровую», — отметил Чепа.

Ранее Евросоюз приступил к процессу обсуждения возможных санкций в отношении России. Поэтому Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС.

Москва неизбежно и соразмерно ответит на возможные новые санкции, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.