Важное 11 февраля 2023, 09:48 Россия указала на готовность к переговорам с Украиной «без предварительных условий» Замглавы МИД Вершинин: РФ готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий РИА «Новости»

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Когда придет время, Россия будет готова к переговорам с Украиной, но «без предварительных условий». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда».

Дипломат отметил, что любые боевые действия завершаются переговорами, и российская сторона не раз утверждала, что будет к ним готова.

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«Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — подчеркнул заместитель главы МИД.

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Вершинин напомнил, что переговоры уже начинались, но прекратились по инициативе украинской стороны. Дипломат отметил, что решения по этому поводу принимает не на Украине, а «в Вашингтоне и Брюсселе, поэтому обращаться надо туда».

Вероятность дипломатического завершения конфликта во многом зависит от «осмотрительности и мудрости» президента США Джо Байдена и его окружения, заметил Сергей Вершинин.