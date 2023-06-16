Власть 16 июня 2023, 15:37 Россия удвоит объем экспорта по коридору «Север — Юг» к 2025 году Путин: планируем к 2025 году удвоить объем экспорта по маршруту «Север — Юг» РИА «Новости»

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Россия уделит особое внимание коридору «Север — Юг». К 2025 году планируется удвоить объем экспорта по этому маршруту, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, важным фактором роста инвестиционной активности стало снятие цифровых ограничений, опережающее развитие транспортной логистики.

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«Особое внимание будем уделять коридору „Север — Юг“. Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту», — отметил российский лидер.

Как уточнил президент, объем строительных работ в стране растет на протяжении пяти лет. Прошлый год не стал исключением. За 2022 год объем строительства вырос на 5,2%. А в период с января по апрель 2023 — на 7,4%.

«Будем и дальше строить, обновлять объекты инфраструктуры, путепроводы, мосты, железную дорогу», — подчеркнул глава государства.

В 2023 году нефтегазовая отрасль в России продемонстрировала положительную динамику. По словам президента, с начала года доходы в этой сфере выросли на 9,1%.