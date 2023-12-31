Власть 31 декабря 2023, 01:01 «Россия удивлена». Небензя указал на молчание генсека ООН об атаке ВСУ на Белгород Небензя: Россия удивлена молчанию генсека ООН Гутерриша об атаке ВСУ на Белгород Pixabay

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Россия удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поводу атаки ВСУ на Белгород. Такое заявление сделал постпред РФ в организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, которое транслировалось в Telegram-канале постпредства.

«Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу», — заявил Небензя в ходе своего выступления.

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Обстрелы мирных городов России говорят об агонии режима президента Владимира Зеленского. Все исполнители этого теракта понесут наказание, подчеркнул Небензя.

В России уже знают, кто стоит за атакой на Белгород. Потребуется немного времени, чтобы уточнить, кто командовал подразделением и кто отдавал приказания, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.