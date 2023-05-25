Власть 25 мая 2023, 16:10 Россия уделила большое внимание изменению климата в рамках работы в ЕАЭС Путин: Россия в рамках председательства в ЕАЭС уделяет внимание изменению климата РИА «Новости»

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В рамках председательства в 2023 году в Евразийском экономическом союзе Россия уделяет весомое внимание вопросу изменения климата. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«В этом году российским председательством уделяется значительное внимание вопросам, связанным с изменением климата», — сказал он.

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По его словам, заниматься вопросами экологии и климата в рамках ЕАЭС могли бы климатический и экологический клуб. В задачи подобных объединений, как отметил российский лидер, нужно включить реализацию совместных научных исследований и разработок, а также запуск зеленых технологий.

Кроме того, подобные клубы должны заниматься работой по достижению международного признания евразийских климатических инициатив, улучшению водных экосистем, сохранению биоразнообразия и другими важными направлениями.

В ходе выступления глава государства призвал страны ЕАЭС нарастить число совместных производств и выпускать товары под общим знаком качества «Сделано в ЕАЭС».