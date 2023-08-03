Власть 03 августа 2023, 14:41 Россия учтет в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии Диплот Ноздрев: Россия учтет в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии Википедия

Читать 360tv в

Если США разместят свои ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии, это станет угрозой для России. Она учтет подобное развитие событий в своем военном планировании. Такое заявление в интервью RTVI сделал директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

«Совершенно очевидно: если [США] будет принято решение о размещении РСМД на территории Японии — это будет представлять серьезную угрозу для соседних государств и это, конечно, потребует учета в том числе и в оборонной стратегии Российской Федерации», — сказал он.

Реклама

По его словам, Россия должна обезопасить свои дальневосточные рубежи. Дипломат выразил уверенность, что США и Япония обсуждают размещение ракет на территории последней.

Если подобные сообщения регулярно появляются, заметил Ноздрев, то такой разговор между сторонами идет. Слухи, добавил он, отражают желание Японии «максимально точно и четко обслуживать» военные интересы Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Белый дом в это время решает собственные стратегические задачи.

Японская газета Sankei написала, что американская сторона примерно три-четыре года назад стала зондировать позицию Японии относительно размещения наземных ракет средней дальности. Речь идет о Tomahawk и LRHW.