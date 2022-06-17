Цена российского газа по долгосрочным контрактам оказалась в пять раз ниже спотового рынка. Страна не имеет отношения к повышению стоимости голубого топлива. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Получается, что Россия субсидирует экономику Европы, подчеркнул глава государства в своем выступлении.

«Мы, что ли, цены поднимаем? Рынок поднимает. <…> Пожалуйста, идите покупайте — 1,5 тысячи евро. А мы им продаем в пять раз дешевле, фактически субсидируем европейскую экономику», — заявил Путин.

На полях ПМЭФ глава государства указал на тот факт, что экономический блицкриг против России не увенчался успехом, а мрачные прогнозы и ожидания в отношении российской экономики не сбылись. Предполагаемый курс доллара в 200 рублей оказался лишь частью информационной войны.