06 апреля 2023, 13:57
Россия столкнулась на Украине с беспрецедентно жестоким режимом — Путин
Президент Путин: режим на Украине оказался крайне жестоким даже к своим военным
Режим, который сейчас действует на Украине, оказался очень жестоким даже к своим военным. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом сообщил ТАСС.
«К сожалению, мы имеем дело реально с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим», — сказал президент.
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По его словам, ВСУ на одном участков уничтожили 14 своих военных, которые хотели сдаться в плен. Он уточнил, что националисты обстреляли их 300 снарядов. Об этом случае глава государства узнал 5 апреля.
Также на встрече Путин заявил, что надо добиться полного прекращения обстрелов Донбасса. Пушилин заявил, что атаки на города Донецкой Народной Республики остаются главной темой на повестке дня.
Владимир Путин
Украина
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